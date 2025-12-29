Siirt’te idrar yaparken yanma, ateş ve üşüme şikâyetleriyle hastaneye başvuran 34 yaşındaki Fatih Aslan’da yapılan muayene ve tetkikler sonucu piyelonefrit (böbrek iltihabı) tanısı konuldu. Enfeksiyon tedavisinin tamamlanmasının ardından yapılan Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülemesinde, böbreğin tamamını dolduran ve sert yapısıyla dikkat çeken “staghorn (geyik boynuzu) taşı” tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Dr. Miraç Ataman, bu tür taşların böbreğin tüm boşluklarını doldurarak tekrarlayan enfeksiyonlara ve uzun vadede böbrek fonksiyon kaybına yol açabileceğini belirterek, erken ve etkili tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Ataman, hastaya uygulanan yöntemle ilgili şu bilgileri verdi:

“BT görüntülemesinde böbreğin tamamını kaplayan, 950-1450 HU sertliğinde, literatürde staghorn olarak adlandırılan büyük bir taş saptadık. Bu taşlar genellikle uzun süren ve birden fazla seans gerektiren zorlu ameliyatlarla temizlenir. Ancak modern altyapımız sayesinde Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yöntemiyle böbreğe ciltten tek bir giriş yaparak, yaklaşık 1,5 saatlik tek seansta tüm taş yükünü başarıyla temizledik.”

PCNL yönteminin, özellikle çapı 2 santimetreden büyük ve kompleks böbrek taşlarında altın standart kabul edildiğini ifade eden Ataman, operasyonun hem tıbbi hem de toplumsal sağlık açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta Fatih Aslan ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“İdrar yaparken ciddi ağrılarım vardı. Böbreğimde bu kadar büyük bir taş olduğunu öğrenince çok şaşırdım. En az üç ameliyat gerekebileceği söylenmişti. Tek seansta bitmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Doktoruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”