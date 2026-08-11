İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'da İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan'a geldi. Bakan Çiftçi, temasları kapsamında başkent Sofya'da Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya geldi. Bakanlar, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev arasında gerçekleştirilen görüşmede güvenlik iş birliği, kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadele, düzensiz göç yönetimi, sınır güvenliği ve sınır kapılarındaki geçişler başta olmak üzere iki bakanlığın görev alanına giren konular ele alındı. Yaz aylarında sınır kapılarında oluşan yoğunluk sebebiyle vatandaşların geçişlerinin daha hızlı ve konforlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar da görüşmelerde değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Çiftçi ve Bakan Demerdzhiev, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'Yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz'

Görüşmelerde ele alınan konuların başında sınır aşan suçlarla mücadelenin geldiğini ifade eden Bakan Çiftçi, 'Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumdadır' dedi.

Yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Bulgaristan'ın ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 'Yeni nesil suç örgütleriyle ve terör örgütleriyle mücadele etmek için hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın komşu olarak aynı coğrafyayı ve aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de bağımsız değerlendirmiyoruz' dedi.

Türkiye'ye 89 kişinin iadesi gerçekleştirildi

Bölgenin huzuru ve güvenliği için Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yürütülecek iş birliğinin kıymetli olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Bugüne kadar yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu konuda da gerekli yardımları ve destekleri sağlayacaklarına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede iş birliği vurgusu

Görüşmelerde ele alınan önemli başlıklardan birinin de uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Hem yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hem de uyuşturucuyla mücadele konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığının desteklerini önemsiyoruz' ifadelerini kullandı. Bu alanda atılacak adımların iki ülkenin de menfaatine olacağını ifade eden Bakan Çiftçi, 'Bu durum, ülkelerimiz arasındaki güvenlik iş birliğini bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır' dedi.

'Türkiye artık düzensiz göçün bir hedefi olmaktan çıkmış ve rota başka noktalara kaymıştır'

Bulgaristan makamlarıyla iş birliğinde önemli hususlardan birinin de üçlü mekanizma çerçevesinde yürütülen toplantılar olduğunu belirten Bakan Çiftçi, '29 Nisan 2026'da Atina'da gerçekleştirdiğimiz üçlü mekanizmanın da somut faydalarını hep birlikte görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki iş birliği neticesinde düzensiz göçmen sayısında önemli azalma olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Geri itmelerde de yüzde 97 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Bütün bu çalışmalar neticesinde Türkiye artık düzensiz göçün bir hedefi olmaktan çıkmış ve rota başka noktalara kaymıştır' dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında mutabakat zaptı

Görüşmelerde ele alınan bir diğer başlığın Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı olduğunu belirten Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev arasında ortaya konulan ortak irade doğrultusunda iş birliğini her alana yaymak istediklerini söyledi. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için ortak çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, 'Ortaya koymuş olduğumuz iradenin sadece ülkelerimizin değil, tüm bölgemizin huzuruna hizmet edeceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'i Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyacağını belirterek davetini yineledi ve ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni etti.