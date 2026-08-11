İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü ziyaret ederek Başmüftü Dr. Ahmed Hasanov'la bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'da temaslarına devam ediyor. Çiftçi, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü ziyaret ederek, Başmüftü Dr. Ahmed Hasanov'la bir araya geldi. Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sofya'daki temaslarımızı, ortak tarihimizin ve kültürel bağlarımızın izlerini taşıyan ziyaretlerle sürdürdük. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü ziyaret ederek Başmüftü Sayın Dr. Ahmed Hasanov'la bir araya geldik. Bulgaristan'daki Müslüman toplumunun huzuru, dinî ve kültürel değerlerimizin yaşatılması üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğimizin Resmî Konutu'nu ziyaret ettik; ardından Vitoşa Caddesi ve Serdika Antik Kenti'nde Sofya'nın tarihî ve kültürel dokusunu yakından görme imkânı bulduk. Programımızı, Sofya'da asırlardır ezan sesinin yükseldiği, ecdadımızdan günümüze ulaşan Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni, diğer adıyla Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek tamamladık. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bağ; komşuluğun ötesinde, ortak tarihimize, köklü kültürümüze ve asırlara uzanan güçlü bağlarımıza dayanıyor' dedi.