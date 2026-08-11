Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün ile beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Gürlek, Nevşehir'den gelen heyeti bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, Nevşehir'in ihtiyaç ve taleplerinin yanı sıra kentin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar ve devam eden yatırımlar ele alındı. Turizm potansiyelinin geliştirilmesi, çevre yolu çalışmaları, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve adalet hizmetleri başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

Nevşehir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik değerlerle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Gürlek, kentin gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine dikkati çekti. Heyet üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Bakan Gürlek, Nevşehir'i en kısa zamanda tekrar ziyaret etmeyi planladığını ifade ederek, kentin kalkınması ve gelişmesine yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarete, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci Feralan, AK Parti ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.