Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 kişi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından, 84 kişi ise "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklanan İsimler

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Murat Ongun / Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Buğra Göçke / İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

Murat Abbas / Kültür AŞ Genel Müdürü

Ali Nuhoğlu / İş insanı

Serdal Taşkın / Kültür AŞ Eski Genel Müdürü

Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü

Ali İlbak / İş insanı

Yusuf İlbak / İş insanı

Serdar Haydanlı / İş insanı

Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ Kurucusu

Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi

Alper Aydın

Mete Sarıaltun

Serdar Öztürk

Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı

Ahmet Çiçek

Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü

Süleyman Atik

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar

Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan isimler şunlardır:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya

İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar

Sanatçı Ercan Saatçi

Alihan Aydın

Ahmet Palazoğlu

Yusuf Yüce

Canan Münüklü

Cemal Ufuk Karakaya

Birsen Şahin

Vahit Doğan

Bu isimler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilirken, belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü getirildi. Soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.