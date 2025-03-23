Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 kişi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından, 84 kişi ise "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Tutuklanan İsimler
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde:
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Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
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Murat Ongun / Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
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Buğra Göçke / İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
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Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
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Murat Abbas / Kültür AŞ Genel Müdürü
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Ali Nuhoğlu / İş insanı
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Serdal Taşkın / Kültür AŞ Eski Genel Müdürü
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Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
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Ali İlbak / İş insanı
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Yusuf İlbak / İş insanı
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Serdar Haydanlı / İş insanı
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Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
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Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ Kurucusu
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Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
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Alper Aydın
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Mete Sarıaltun
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Serdar Öztürk
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Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı
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Ahmet Çiçek
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Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü
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Süleyman Atik
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar
Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan isimler şunlardır:
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya
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İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın
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İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
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Sanatçı Ercan Saatçi
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Alihan Aydın
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Ahmet Palazoğlu
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Yusuf Yüce
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Canan Münüklü
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Cemal Ufuk Karakaya
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Birsen Şahin
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Vahit Doğan
Bu isimler hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilirken, belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü getirildi. Soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.