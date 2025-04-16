Yıllık Bazda Yüzde 1,2 Artış

Şubat ayında hizmet üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, en dikkat çekici yükseliş yüzde 11,6 ile idari ve destek hizmetleri grubunda yaşandı.

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,1'lik artış görülürken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,9 oranında yükseldi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4’lük artışla pozitif bir seyir izlerken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda yüzde 3,5 oranında gerileyerek dikkat çekti.

Aylık Bazda Düşüş: Yüzde 2,0

2025 yılı Şubat ayı verileri, hizmet üretim endeksinin Ocak ayına kıyasla yüzde 2,0 oranında gerilediğini ortaya koydu. Bu gerilemede ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki yüzde 3,1’lik düşüş etkili oldu. Ayrıca mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4, bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 1,1 oranında azaldı.

Buna karşın, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,2’lik güçlü bir artış kaydedilirken, idari ve destek hizmetlerinde de yüzde 1,3’lük yükseliş görüldü.

Sektörde Dalgalı Seyir Devam Ediyor

Hizmet üretim endeksindeki bu dalgalı seyir, sektörün genel ekonomik koşullardan ve mevsimsel etkilerden doğrudan etkilendiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler, sektörün yönünü belirlemede kritik önem taşıyacak.