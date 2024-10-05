İsrail, Lübnan’da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah Hareketinin Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Katami Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya açıklamalarda bulundu. Hizbullah’ın İsrail güçlerinin Lübnan topraklarına sızma girişimini engellediğini savunan Katami, "Hizbullah, İsrail'in kara harekatına karşı hazırlıklı. Düşmanın ele geçirmeye çalıştığı her mesafe, askerleri ve tankları için bir mezarlığa dönüşecektir” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Beyrut temasları çerçevesinde bugün Hizbullah ile bir araya geldiğini aktaran Katami, “Bakan, Tahran'ın Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Hizbullah savaş alanında meşguldür ve ateş altındayken müzakerelere girmeyecektir. Ateşkesi reddeden İsrail'dir. İsrail ve Başbakanı Netanyahu bu savaşı durdurmak istemiyor” ifadelerini kullandı.