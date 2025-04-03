Kılıçdaroğlu'na Adaylık Baskısı

Parti içinde eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu öncülüğünde, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı için imza toplanmaya başlandı. Kerimoğlu, "Yaklaşık 600 delegenin imzasıyla Kemal Bey'e aday olması konusunda baskımız var. Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünmese de bu çağrıya kayıtsız kalamaz" dedi.

Ancak Kılıçdaroğlu, henüz adaylık konusundaki kararını netleştirmedi. Sözcü Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" ifadesini kullanarak, adaylık konusunda açık kapı bıraktı.

Parti Kulislerinde Tartışmalar Sürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, olağanüstü kurultay kararının "kayyum ihtimaline" karşı alındığını belirterek, "Burası baba ocağı, yüzde 5 imzayı bulan herkes aday olabilir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde başka bir ismi destekleyebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Parti içindeki bazı isimler, Kılıçdaroğlu'nun delege desteğini göz önüne alarak hareket edeceğini, eğer seçimi kaybedeceğini öngörürse kendisi yerine başka bir ismi aday gösterebileceğini öne sürüyor.

Parti Meclisi'nde Değişim Beklentisi

Kurultay sürecinde sadece genel başkanlık yarışı değil, Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği de önemli bir gündem maddesi. Bazı parti yöneticileri blok listeyi savunurken, Özel'in çarşaf listeye yakın durduğu belirtiliyor. Ancak hangi yöntemin tercih edileceği henüz netleşmedi.

Muhalefet Blok Listeye Karşı

Parti içi muhalifler, blok listenin CHP'de daha önce bölünmelere yol açtığını savunarak, bunun tekrarının yeni istifalara neden olabileceği görüşünü dile getiriyor. Muhalif bir milletvekili, "Eğer blok listeyle seçime gidilirse 50'ye yakın milletvekili olarak salonu terk ederiz. Bu durum CHP'de istifalara yol açabilir" dedi.

Son Karar Ne Olacak?

CHP'nin olağanüstü kurultayına sayılı günler kala, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı, Özel'in karşısına kimlerin çıkacağı ve Parti Meclisi seçiminin hangi yöntemle yapılacağı gibi konular önümüzdeki günlerde netleşecek. CHP'de yaşanacak bu kritik süreç, tüm siyasi dengeleri etkileyebilecek önemli bir eşik olarak görülüyor.