Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin korona dönemindeki sağlık uygulamalarına değinen Erdoğan, "Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir. Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek" dedi.

Alagöz Holdingi ve Yönetim Kurulu Başkanı'nı şahsım adına tebrik ediyorum. Burada çalışan, çalışacak olan kardeşlerime başarılar diliyorum."

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan her şirkete olduğu gibi Alagöz Holding'e de desteğimizi de veriyoruz. Tesis inşallah kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak. Toplam 29.500 metrekare fabrika sahası ile aşıları ile öncü rol üstlenecektir."

"Korona döneminde birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık""

Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir. Güçlü altyapımız ile birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Tüm aşıları vatandaşımıza ücretsiz sunduk. Ekonomide de iş insanlarımızın ve vatandaşımızın yanında durduk. Sert adımlar atmaktan uzak durduk.

"Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecek"

"Diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımı ile insanlık görevimizi yerine getirdik. Bu başarıda katkısı olan sağlık görevlilerimize başta olmak üzere kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum. Hepatit A aşısı, Hepatit A hastalığının önlenmesinde kullanılan bir aşıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak her çocuğa 2 doz uygulanıyor. Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır."

"Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ülkemiz ileri teknoloji ve insan kaynağına kavuşacaktır. Fabrikanın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, vizyonunu Türkiye yüzyılı emrine veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımları ile, üretimi ile Türkiye'yi büyütme davasına destek olanlara teşekkür ediyorum."