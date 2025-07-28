Amaç: Uzman hekime ulaşımı hızlandırmak, kaynak kullanımını optimize etmek

Yeni uygulamayla, vatandaşlar MHRS’ye giriş yaptıklarında doğrudan bir uzman hekimden randevu almak yerine, öncelikle aile hekimine yönlendirilecek. Aile hekimleri tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda gerekli görülen durumlarda, uzman hekime yönlendirme yapılacak. Bu yönlendirme, aile hekimlerine tahsis edilen özel “rezerv kontenjanlar” üzerinden sağlanacak. Böylece vatandaşların uzman hekime ulaşma süreci hem daha kontrollü hem de daha hızlı işleyecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu sistemle birlikte üç ana hedefin gözetildiğini vurguluyor:

Etkin sağlık hizmeti sunumu: Uzman hekimlerin üzerindeki yoğunluğun azaltılması ve doğru hastanın doğru zamanda uzman hekime yönlendirilmesi. Erişilebilirlik: Gereksiz randevu taleplerinin azaltılarak gerçekten ihtiyacı olan bireylerin uzman hekimlere daha hızlı ulaşabilmesi. Sağlık Bakanlığı, Sigara Denetimlerini Sıkılaştırdı: Hem İşletmelere Hem Bireylere Ceza İçeriği Görüntüle Verimlilik: Birinci basamak sağlık hizmetleri olan aile hekimliği sisteminin aktif rol almasıyla kaynakların daha doğru kullanımı.

Uzman hekimlerin yükü azalacak

Uygulamanın temelinde, basit sağlık sorunlarının aile hekimleri tarafından çözüme kavuşturulması yatıyor. Örneğin, hafif enfeksiyonlar, tansiyon ve şeker ölçümleri, reçete yazımı, rutin takipler gibi konuların aile hekimlerince yönetilmesi; böylece hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi planlanıyor.

İstisnalar olacak mı?

Yeni sistemin detayları netleştikçe bazı istisnaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kronik hastalığı olan bireyler, ileri yaş grupları, acil durumlar veya belirli uzmanlık dallarına düzenli takip gerektiren hastalar için farklı yönlendirme mekanizmalarının devreye alınabileceği konuşuluyor.

Uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, “aile hekimine yönlendirme” uygulaması öncelikle pilot illerde başlatılacak. Buradan elde edilecek veriler ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda sistemde iyileştirmeler yapılacak ve ardından tüm yurtta devreye alınacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yönlendirme sistemiyle hem aile hekimliği hizmetlerinin güçlendirilmesini hem de vatandaşlarımızın daha hızlı, etkin ve doğru şekilde sağlık hizmetine ulaşmasını amaçlıyoruz. Uzman hekimlerin üzerindeki yükün azaltılmasıyla birlikte sağlık sistemimizin genel işleyişi daha verimli hale gelecektir.”