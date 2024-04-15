Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

Güneş çarpmasına ne iyi gelir?

Güneşin sıcacık ışıklarıyla dolu bir günün keyfini çıkarırken, bazen aşırı sıcak hava koşulları vücudumuzu olumsuz etkiler. Bu durum, maalesef güneş çarpması olarak adlandırılan bir sağlık sorunudur. Güneş çarpması, vücudun aşırı ısınması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Güneş çarpması ıslak bir bez ya da soğuk kompresler koyarak, bol su içerek ve vücudun aşırı terleme sonucu kaybettiği tuzu ya da mineralleri geri kazandırarak engellenir. Aynı zamanda günün en sıcak zamanında dışarı çıkmayarak, güneş gözlüğü ve şapka kullanarak güneşin zararlarından korunuruz.