Yetkililer, bu tür provokasyonların toplumsal huzuru bozabileceğine dikkat çekerek gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Tehdit İçeren Açıklamalar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Selim Narlı, Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullanarak, “Buradaki konuşmamız etkili olmazsa yapacaklarımızdan siz sorumlusunuz. Ya Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri oradaki zulmü durdurur ya da ben İsrail hükümetinden destek talep edeceğim” dedi. Narlı’nın bu sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, güvenlik güçleri bölgede önlemlerini artırdı.

Şişli’de Başkonsolosluk Önünde Güvenlik Önlemleri

Hatay’daki olayın ardından İstanbul’da da güvenlik tedbirleri artırıldı. Şişli’de bulunan Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındı. Şişli Kaymakamlığı, ilçede 9-11 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Çeşitli marjinal grupların sosyal medya aracılığıyla organize olarak izinsiz gösteri düzenlemeye hazırlandıkları tespit edilmiştir. Kamu düzenini korumak amacıyla belirtilen tarihler arasında her türlü eylem yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da Trafik Önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye Başkonsolosluğu çevresinde güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolları trafiğe kapattı. Vatandaşlar, alternatif güzergahlara yönlendirilirken, olası bir protesto gösterisine karşı polis ekipleri bölgede devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.

Yetkililer, kamu düzenini tehdit edebilecek her türlü provokatif eyleme karşı gerekli önlemlerin alınacağını belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.