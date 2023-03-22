Kırıkhanlı depremzede aile: “Allah devletimizden bin kere razı olsun”

Tuzla Belediyesi ekipleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mahallelere ve kırsal kesimlere temiz su desteğini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde devam eden çalışmalarda Tuzla Belediyesi ekipleri, su tankerleri ile çadır kentlere, temiz su taşıyarak depremzedelere destek oluyorlar. Bu çerçevede ekiplerin her gün gittikleri Kırıkhan’ın Alsancak Mahallesi’nde bir arada bulunan 30 çadıra su dağıtmak için giden ekiplere, depremzedeler yöresel yemek hazırlayarak çay ikram ettiler. Hep birlikte yenilen yemeğin ardından depremzede bir kadın,” Allah devletimizden bin kere razı olsun” dedi.

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra depremzede vatandaşların yaralarını sarma çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Bu çalışmalardan en önemlisi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde başlatılan Kırıkhan’ın mahallerine ve kırsal kesimlerine belediye ekipleri temiz su ulaştırıyor. Her gün su tankerleri çadır kentlere, toplu çadırların olduğu alanlara ve kırsal kesimdeki çadırlara temiz su ulaştırıyor. Bu çerçevede ekiplerin her gün gittikleri Kırıkhan’ın Alsancak Mahallesi’nde bir arada bulunan 30 çadıra su dağıtmak için giden ekiplere, depremzedeler yöresel yemek hazırlayarak çay ikram ettiler. Aile sıcaklığındaki sohbet cep telefonu kameraların saniye saniye yansıdı.

“Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar”

Çadırda yaşayan depremzede bir kadın, “Allah devletimizden bin kere razı olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Çadırda en çok ihtiyacımız olan su. Tuzla Belediyemize çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman bizim suyumuzu eksik bırakmadılar. Ne zaman istesek, yardıma koştular. Her zaman yanımızda oldular. Nerede toplu bir çadır var oraya koştular. Bütün vatandaşları çağırdılar eksiğiniz var mı diye sordular. Ne olursa olsun biz sizin yanınızdayız. Başta bizim devletimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer depremzede kadın ise,” Her zaman böyle iyi insanlar var içimizde. İlk günden herkes bize yetişti. Daha yapacak başka bir şey yok” dedi.