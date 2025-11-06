FinTek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında geliştirilen projelerin tanıtıldığı “Demo Day” etkinliği, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirildi.

FinTek ve Yapay Zekada Yeni Fırsatlar

Halkbank ile İTÜ ARI Teknokent ortaklığında yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı, girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk kazandırdı. Programın final etkinliği olan “Demo Day”, çok sayıda yatırımcı, girişimci ve sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Etkinlikte 9 yenilikçi girişim, mentörlük sürecinin ardından geliştirdikleri projeleri yatırımcılara sundu. Sunumlarda, finansal teknolojiler, yapay zeka çözümleri ve sürdürülebilir iş modelleri ön plandaydı.

“Girişimcilerimizi Küresel Ölçekte Destekliyoruz”

Etkinliğin açılışında konuşan Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım, HUBrica’nın sadece finansal destek değil, aynı zamanda girişimcilere stratejik gelişim fırsatları sunduğunu vurguladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“HUBrica ile girişimcilerimize güçlü bir mentörlük ağı, kapsamlı eğitimler ve uluslararası iş birliği fırsatları sunuyoruz. Katılımcılarımız hem iş modellerini geliştirdi hem de bankamız yöneticileriyle olası iş birliklerini değerlendirme imkânı buldu. Hedefimiz, girişimcilerimizin küresel ölçekte söz sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmaktır.”

İTÜ ARI Teknokent’ten 15 Yeni Yatırım Hedefi

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, HUBrica Programı’nın Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlayacağını belirterek, girişimcilere yönelik yatırım planlarını paylaştı.

Dikbaş, “FinTek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl ortalama 15 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yalnızca bir yatırım adımı değil; aynı zamanda girişimcilerimizi globale taşıyacak stratejik bir eşik olacak,” dedi.

Türkiye’nin Girişimcilik Ekosistemine Güçlü Katkı

HUBrica Hızlandırma Programı, girişimcilere teknik ve finansal desteğin yanı sıra; iş modeli geliştirme, stratejik iş birlikleri kurma ve yatırımcılarla doğrudan iletişim imkânı sağladı.

Program, Türkiye’nin yenilikçi girişimcilik potansiyelini artırarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve küresel rekabet gücüne katkı sunmayı hedefliyor.