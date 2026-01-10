Yaklaşık 2 bin yıldır Amasya’da yetiştirilen misket elmasını baklava ile buluşturmak isteyen şef Murat Devek, yeni tarifler üzerinde çalışarak geleneksel baklavaya farklı bir yorum kattı. İnce açılan hamurun kat kat dizilmesiyle hazırlanan baklavanın arasına ceviz, fıstık ya da badem yerine bu kez dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi. Tatlının şerbeti ise elma kabuklarından hazırlanarak lezzet bütünlüğü sağlandı. Ortaya, elma aromasıyla öne çıkan farklı bir baklava çıktı.

Buram buram elma kokusu

Aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de katkı sunduğu çalışmada ortaya çıkan elmalı baklavanın Amasya mutfağına yeni bir değer kazandırdığını belirten şef Murat Devek, şunları söyledi:

“Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz. Bu güzel lezzeti Amasya’nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elmanın baklavayla bu kadar uyumlu olabileceğini görmek bizi de heyecanlandırdı.”

Müşterilerden tam not

Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise yaklaşık 4 bin kişiye elmalı baklava ikram ettiklerini belirterek, gelen geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade etti. Başün, “Müşterilerimizin yüzde 98’i elmalı baklavayı çok beğendi. Biz de bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz” dedi.

Amasya’nın köklü tarım mirasını ve mutfak kültürünü bir araya getiren elmalı baklavanın, kentin gastronomi turizmine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.