Yüksekova’da renkli Ramazan geceleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayında iftar sonrası caddeler cıvıl cıvıl olurken, vatandaşların vazgeçilmezi olan semaver çayı ise büyük ilgi görüyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de Yüksekova’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde caddeler doluyor. Gündüz oruçlu olan vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra sahura kadar çarşı merkezinde zaman geçiriyor. Esnaf geç saatlere kadar iş yerlerini açık tutarken, bazı vatandaşlar da kurdukları tezgahlarda çeşit çeşit yiyecek ve içecek satıyor.

Ramazan gecelerinde mısır satan Enes Birtek, “Yüksekova’da Ramazan ayının başlamasıyla sokaklarımız şenlendi. Birileri çay yaparken, birileri tezgahta kebap yapıyor ve biz de en güzel şekilde mısır satışını yapıyoruz. Bununla beraber vatandaşlar da akın ediyor çarşı merkezine. Şu an her yer cıvıl cıvıl olmuş. Biz de mısır satmaya devam ediyoruz” dedi.

Ramazan gecelerinin güzel geçtiğini belirten Mehmet Balcı isimli vatandaş, “Bu sene Ramazan ayı güzel gidiyor. İftarımızı yaparak çarşı merkezine geliyoruz. Ramazan ayının en güzel şeyi odunda semaver çayıdır. Biz de bu güzellikleri kaçırmıyoruz. İnşallah hep böyle güzel geçer” ifadelerini kullandı.

Kurduğu seyyar tezgahta ızgara çeşitleri yaptığını belirten Ali Ertan da, “Bu sene de Ramazan ayında Yüksekova’nın her sokağı cıvıl cıvıl olmuş durumda. Biz de sokak lezzetleri adı altında işimizi sürdürüyoruz. İnşallah güzel ve bereketli bir Ramazan olur” şeklinde konuştu.