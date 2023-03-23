Yüksekova’da Ramazan’ın 1’nci günü yoğun geçti

Ramazan ayının gelmesiyle Yüksekova’da vatandaşların sahur ve iftarlık alışverişi yoğunluğu dikkat çekti.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile alışveriş hazırlıklarını 1’nci güne bırakan vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Vatandaşlar iftar öncesi alışveriş merkezlerine ve toptancılara akın ederken, Ramazan ayının başlamasıyla, fırınlar, çiğ köfteciler, marketler vatandaşlarla doldu. Bazı vatandaşlar da Cengiz Topel Caddesi üzerinde tezgah açarak, yeşillik, tatlı, çiğköfte satarak ev ekonomisine katkı sağladı.

Esnaf Metin Yeşiloğlu, ‘’Öncelikle Ramazan ayımızın bütün insanlara güzellik, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Malum Ramazan ayıyla beraber havalarda ısındı. Bugün yoğun ve tatlı bir alışveriş var. Allah bu ayda herkesin yardımcı olsun. Bu ay bereket ayıdır. İster istemez bu bereket bize yansıdı. Bizde burada vatandaşa en güzel hizmetimizi sunuyoruz’’ dedi.

Bereket ve bolluğun ayı olduğunu belirten esnaf olan Naci Demirel, ‘’Ramazan ayının gelmesiyle hepimiz huzura vardık. Bizde bugün alışverişe çıktık. Sadece hayat pahalığı da olmasa herşey güzel olur. Allah herkesin oruçlarını, dualarını kabul etsin İnşallah’’ ifadelerini kullandı.