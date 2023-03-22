Yüksekova’da Ramazan yoğunluğu başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş telaşı başladı.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de 11 ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı başladı. Cengiz Topel, İpekyolu Caddesi ve Sanat Sokağı’nda kurulan tezgahlara adeta akın eden vatandaşlar yoğunluk oluştururken, yapılan alışveriş seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Özellikle Ramazan’a 1 gün kala market, fırın, kasaplarda alışveriş telaşı başlarken, caddelerde insan yoğunluğu dikkat çekti. Adem Karaman isimli vatandaş, "Öncelikle Ramazan ayı hoş gelmiş. Buna çok mutluyuz zaten 4 gözle bekliyorduk. Bugün yoğun bir kalabalık var çarşıda. Yoğun bir alışveriş telaşı var. Pahalılıkta var ama inşallah üstesinden geleceğiz. Ramazan berekettir inşallah güzel geçecek" dedi.

Esnaf olan Servet Düzen ise, "Herkesin mübarek Ramazan’ı mübarek olsun. Malum bizde fırıncılar olarak Ramazan pidelerini, çöreklerini çıkartmaya başladık. Şimdi marketler, fırınlar, kasaplar yoğun bir şekilde Ramazan yoğunluğuna girdi. Arife günü olduğu için herkes heyecanlı. İnşallah güzel geçecek" ifadelerini kullandı.