Yüksekova’da depremzede ailelere iftar yemeği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde misafir edilen depremzede ailelere iftar yemeği verildi.

Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ilçeye yerleşen depremzede ailelere Güngör Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda iftar yemeği verildi. İftar programında konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Milli Eğitim Bakanlığımızca, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden itibaren eğitim camiası olarak tüm depremzede ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz de Yüksekova olarak deprem bölgesinde gelenleri bağrımıza bastık. Onların üzerindeki tramvayı azaltmak için faaliyetler yürütüyoruz. Yüksekova’da ikamet eden depremzede ailelerimizle beraber iftar yemeğinde buluştuk. Bu fikir ise zaten Yüksekova Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından çıktı. Biz de Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit’in liderliğinde böyle bir iftar yemeği düzenledik. Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Biz de üzerimize düşen tüm görevini yerine getirdik. İftar yemeğimize katılanlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.

İftar programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve depremzede aileler katıldı. Düzenlenen programın ardından çocuklara pamuk şekeri ve balon verildi.