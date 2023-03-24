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Vali Akbıyık, iftarda depremzedelerle bir adaya geldi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası ilde misafir edilen depremzede aileler ile iftarda bir araya geldi.
HAKKARİ 24.03.2023, 00:34
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası ilde misafir edilen depremzede aileler ile iftarda bir araya geldi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) düzenlenen iftar yemeğinde Ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte yaptı. Vali Akbıyık, depremzedelerle aynı masada iftarını açtı. Vali Akbıyık, “Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.
Vali Akbıyık’a Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Sait Abdullahoğlu eşlik etti.