Ramazan ayında beslenmede dikkat edilmesi gereken konular

Beslenme ve Diyet Uzmanı Beritan Babalitaş, Ramazan ayında özellikle öğünlere önem verilmesi ve günlük besin alımının tek öğüne sığdırılmaması gerektiğini ifade etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Beritan Babalitaş, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

"Sahur öğünü atlanmamalıdır"

Babalitaş, "11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazan boyunca beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Ramazan ayında uzun saat açlık yaşadığımız, beslenme düzenimizin tamamen değiştiği bu dönemde dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Peki dengeyi nasıl kurabiliriz? Ramazan boyunca öğünleri sahur, iftar ve ara öğün şeklinde ayarlamak oldukça önemlidir. Böylelikle günlük almanız gereken besinleri 3 öğüne yaymış olup tek öğüne yüklememiş olursunuz. Sahur öğünü atlanmamalıdır. Nedeni ise hem açlık süresini kısaltmak hem de metabolizma hızınızı düşürmemektir. Sahurda genellikle çorba, az zeytinyağı ile yapılmış hafif yemekler ve kahvaltı tercih edilebilir. Çok tuzlu ve baharatlı besinler tercih edilmemelidir. Protein tüketimini arttırabilirsiniz" dedi.

"Sağlıklı besinler tercih edilmelidir"

"İftar öğününde orucu bir bardak su ile açmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır" diyen Babalitaş, "Daha sonra 1 kase çorbadan 5 dakika sonra ana yemeğe geçilmelidir. İftarda mideyi ani bir şekilde doldurmak anormal tansiyon ve şeker yüksekliği, mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olur. Bu nedenle yavaş yavaş ve aralıklarla beslenmek en doğru seçim olacaktır. Yavaş yemek hazımsızlık sorununu ortadan kaldıracaktır. Ara öğünlerde de şerbetli/ağır tatlılara yönelmek yerine daha hafif ve sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Tatlı tercihlerinde de porsiyon ve tüketim sıklığına dikkat edilmelidir. En önemli konularda biri de ’su’dur. İftar ve sahur arasında yeteri kadar su tüketilmelidir (kilogram başına 30-35 mililitre). Suyu yavaş içmeye özen gösterin" diye konuştu.

"İftar sahur arasında 1 şişe maden suyu tüketin"

Son olarak bu süreçte hareketsizliğin bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olabileceğini belirten Babalitaş, "İftardan sonra 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler sindiriminizi kolaylaştıracaktır. İftar sahur arasında 1 şişe maden suyu tüketin. Mideyi çok rahatsız etmemek için pişirme yöntemlerinize dikkat edin. En doğru pişirme yöntemleri; ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamadır. Kızartma ve kavurma yöntemlerini en aza indirgemeye özen gösterin" şeklinde konuştu.