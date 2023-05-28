Öğretmen ve öğrencilerden bahar şenliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kolej öğretmenleri ve öğrencileri maddi durumu iyi olmayan aileler için bahar şenliği düzenledi.

Yüksekova Teknokent Koleji öğretmenleri ve öğrencileri maddi durumları iyi olmayan aileler için okulun bahçesinde bahar şenliği düzenledi. Öğretmen ve öğrenciler kurdukları standlarda, kendi hazırladıkları pasta, tatlı, içecek ve yemekleri satarak maddi durumu olamayan aileler için para topladılar. Düzenlenen bahar şenliğinde öğretmen ve öğrenciler halat çekme oyunu, ip atlama oyunu, çuvalla koşma oyunu oynarken, birlikte halay çekip doyasıya eğlendiler. Düzenlenen bahar şenliği etkinliğinde renkli görüntülere oluştu.

Okul Müdür Yardımcısı Feryat Sömer, ‘’Bahar şenliğimiz yardım amaçlı yapılmıştır. Öğrenciler kendilerince evde yaptıkları ve aldıkları yiyecek ve içecekleri burada satarak yardımlarda bulundular. Öğrenci ve öğretmenler yarışmalar düzenlediler. Yani bahar şenliğiyle bizde bunu yaptık’’ dedi.

Öğretmenlerden Kader Özorhan Saklamaz, “Güzel dostlarımız için bahar şenliğini düzenledik. Burada özellikle maddi durumu iyi olmayan aileler için düzenledik. Öğrencilerimizde evden yöresel yemek ve tatlılar getirerek satışını düzenlediler. İnşallah bunlar hepsi ailelerimize dağıtılacak. Bununla beraber öğretmen ve öğrencilerimiz faklı oyunlarla streste attılar’’ ifadelerini kullandı.