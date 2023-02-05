Kaymakam Taşgın, kızakla kayan çocukların sevincine ortak oldu

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın, köy ziyaretlerinde kızakla kayan çocukların sevincine ortak oldu.

Kaymakam Taşgın, köy ve mezra ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Gittiği her yerde vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Batuhan Taşgın, bugün de kurum amirleriyle birlikte ilçeden 30 kilometre uzaklıktaki Konur ve Uğuraçan köylerini ziyaret etti. Kaymakam Taşgın; muhtarlarla ve köylerin ileri gelenleriyle hasbihal ederek talep ve ihtiyaçlar yerinde dinledi.

Kaymakam Taşgın, daha sonra soğuk havaya aldırmadan kızaklarıyla karın tadını çıkaran çocuklarla bir araya geldi. Çocukların kızakla kayma sevincine ortak olan Kaymakam Taşgın, yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.