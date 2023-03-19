Hakkari’de karla karışık yağmur ve sis etkili oldu

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur ve sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Hakkari’de akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve sis etkili oldu. Sabah saatlerinde yağışlar devam ederken, görüş mesafesi ise yer yer 35 metreye kadar düştü.

Öte yandan, gece saatlerinde bölgede etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları yetkilileri; Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolunu kullanan sürücülerin sel, heyelan ve kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.