Hakkari’de kar yağışı

Hakkari’de lapa lapa yağan kar yağışı yerini sisli havaya bıraktı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Mart ayının son günü olduğunu hatırlatan vatandaşlar, "Kar yağıyor, mevsim son yıllarda çok değişti. Karın yağması güzel, kar bereketlidir. Büyüklerimiz derdi, ’Mart ayı kazma kürek yaktırır’ diye, boşuna demiyorlar" şeklinde konuştular.