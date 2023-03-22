Hakkari’de ilk teravih namazı kılındı

Hakkari’de rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı, Hakkari’de vatandaşlar camileri doldurdu. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Hakkari’de de ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar Hakkari’nin en büyük camisi olan Ulu Camiye akın etti. Yatsı namazı ardından teravih namazı cami İmam Hatibi Mahmut Engin tarafından kılındı.

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu verdiği vaazda, Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in onu diğer zaman dilimlerinden daha değerli kıldığı bir rahmet iklimidir” dedi.

Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı. 7’den 70’e birçok vatandaşın doldurduğu camilerde güzel görüntüler oluştu.