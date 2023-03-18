Hakkari’de Çanakkale şehitleri anıldı

Hakkari’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Hakkari Valiliği önünde yapılan tören; çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde Mehmet Akif Ersoy Teknik Anadolu Lisesi Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Çiftçi günün anlama ve önemini belirten konuşma yaptı. Program şiir, tiyatro gösterimi ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Protokol üyelerinin öğretmen ve öğrencilerle çektiği hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi. Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, İl Jandarma Komutanı Tüm General Coşkun Sel, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.