Hakkari’de başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, başıboş köpekler için belirli bölgelere yiyecek bırakıldı.

Şehir merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca Karayolu’ndaki başıboş köpekler için Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yiyecek bıraktı. Kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Hakkari’de yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere belediye ekibi sahip çıktı. Her hafta düzenli olarak hayvanların beslenmesini sağlayan veteriner ekipleri, soğuk kış günlerinde de can dostları yalnız bırakmadı.

Başıboş sokak hayvanları için yiyecek bırakan belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Onlarca başıboş köpek şehir merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca Karayolu üzerindeki alanda besleniyor. Her defasında hayvanlara yiyecek bırakan ve sağlık taramasını yapan belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.