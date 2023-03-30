Hakkari’de afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari’de şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 1 kilo 103 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram afyon sakızı ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.