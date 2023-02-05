Hakkari’de 59 köy ve 181 mezra yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve 181 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 27 köy ve 68 mezra, Çukurca’da 8 köy ve 14 mezra, Derecik’te 3 köy ve 15 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 69 mezra ile Yüksekova ilçesinde de 3 köy ve 15 mezra olmak üzere 59 köy ve 181 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu. Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.