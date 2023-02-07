Hakkari’de 100 köy ve 194 mezra yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 köy ve 194 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 27 köy ve 98 mezra, Çukurca’da 4 köy ve 9 mezra, Şemdinli’de 12 köy ve 41 mezra ile Yüksekova ilçesinde de 57 köy ve 76 mezra olmak üzere 100 köy ve 194 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.