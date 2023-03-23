Gönüllü öğrenciler köy çocuklarını ücretsiz tıraş etti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan kuaförlük kursunda eğitim gören öğrenciler, Uğuraçan köyünde vatandaşları ücretsiz olarak tıraş etti.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Ailelerle Buluşuyor” projesi çerçevesinde Uğuraçan köyündeki yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Öğrenciler, köyleri merkeze uzak olup ihtiyaçlarını gidermekte sorun çeken vatandaşların tüm saç bakımlarını yaptı.

Mesleki eğitimde aşçılık eğitimi alan öğrenciler de Konur köyündeki ilkokul öğrencilerine pasta sürprizi yaptı.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Geylani Atmaca, öğrencilerle bir proje başlattıklarını belirterek, “Bugün ilçeye 50 kilometre uzaklıkta olan Uğuraçan köyünde yaşlı amcalarımızı ve çocukları tıraş ediyoruz. Bu proje dahilinde özellikle köyleri uzak olan vatandaşları tercih ettik. Onların kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptık” dedi.