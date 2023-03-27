Emekli olan belediye personellerine veda yemeği

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde emekli olan 3 personelin onuruna yemek verildi.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde 27 yıl hizmet eden Nihat Acar, Selim Kaval ve Mevlan Taşkın için veda yemeği verildi. Emekli olacak belediye personelleri, yemekte mesai arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Oldukça duygusal geçen yemekte bol bol hatıralar tazelendi.

Veda yemeğine Belediye Başkan yardımcıları Hamit Zibek ve Abdulmecit Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçallı, Mali İşler Şube Müdürü Özgür Kanat, fen işleri müdürlüğü çalışanları katıldı.