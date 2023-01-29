Çukurca’da kar yağışı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklara ise eğlence oldu.

Çukurca’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Çukurca Belediyesi ve ilçe özel idaresi ekipleri, kapanan mahalle ve köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yarıyıl tatilinde olan çocuklar ise karın keyfini kayarak çıkardı.