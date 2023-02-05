Çukurca’da kar küreme ve tuzlama çalışması

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

İlçede günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle biriken kar kütleri belediye ekipleri tarafından temizlenerek ilçe dışına çıkartılıyor. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden dolayı buzlanma, don ve yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı belediye ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Sürücülerimizden de özellikle dikkatli ve tedbirli olunmalarını istiyorum” dedi.