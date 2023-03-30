Çukurca’da fide ekimine başlandı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda domates ve salatalık ekimine başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Ensar Dündan, tarımın önemine vurgu yaparak, “Seralarımıza ilk etapta domates ve salatalık ekimi yaptık. Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde bulunan seraların hemen yanındaki araziyi genişleterek yeni tarım alanı da oluşturduk. Oluşturulan bu alanda geçen yıl çilek ekimi yapmıştık. Bu çalışmalarla ilçenin bir tarım ilçesi olduğunu vatandaşlarımıza hatırlatarak geçim kaynağı seçeneklerini arttırmak ve bu sayede ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.