Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yurdun büyük bir bölümünde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu durum özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir.

Cumartesi ve Pazar Yağışa Dikkat!

Her ne kadar Türkiye genelinde yağışsız bir hava hakim olacak olsa da, hafta sonunda bölgesel yağışlar kendini gösterecek. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde yerel sağanaklar bekleniyor. Bu yağışların kısa süreli ve yer yer kuvvetli olması ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgar Hafif, Bazen Orta Kuvvette Esecek

Rüzgarın, ülke genelinde genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenirken, hafif ve zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için rüzgar, genel olarak büyük bir engel teşkil etmeyecek.

Bölge Bölge Hava Durumu Özetleri:

İç Anadolu ve Ege : Güneşli ve sıcak bir hava hâkim. Termometreler 35 dereceye kadar çıkabilir.

Marmara (Doğu İlleri) : Parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar kısa süreli sağanak yağış görülebilir.

Karadeniz : Özellikle Doğu Karadeniz’de yerel sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.

Doğu Anadolu : Doğusunda parçalı bulutluluk görülse de genel olarak açık hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve çok sıcak. Gölge yerler tercih edilmeli.

Uzmanlardan Uyarı:

Meteoroloji uzmanları, özellikle açık alanlarda çalışmak zorunda olan vatandaşları öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı uyarıyor. Bol su tüketimi ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bu hafta sonu plan yapanlar, hava durumunu dikkate alarak tedbirli davranmalı. Güneşe karşı önlem alınmalı ve sağanak beklenen bölgelerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.