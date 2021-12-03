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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan dava şoku

AKP'li Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ile belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları hakkında, yıkım kararı alınan ruhsatsız binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6’şar aydan 2’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gündem 03.12.2021, 15:12 03.12.2021, 15:32
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan dava şoku

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan taşınmazın hissedarlarından Faruk Kıyım'ın 2016 yılında şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

RUHSATSIZ YAPILAR YIKIM KARARINA RAĞMEN YIKILMADI

İddianamede yer alan bilgiye göre, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın 1988 yılında kooperatiflerce işgal edilmeye başlandığı, orman vasfı bulunmayan taşınmazın orman alanı olarak belirlendiği aktarıldı. İddianamede, tapuların iptal edilip taşınmazın hazine adına tescilinin sağlandığı, bu süreçte kooperatiflerce taşınmazda birçok ruhsatsız yapının inşa edildiği kaydedildi. Yapılan şikayetler sonucunda yıkım kararlarının alındığı ancak bu binaların yıkılmadığı aktarıldı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen'in suç tarihi itibariyle Üsküdar Belediye Başkanı olması ve diğer hakkında ön inceleme yapılanların şikayet edilen eyleme bağlı olarak Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışıyor olmaları sebebiyle haklarında soruşturma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni için talepte bulunulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ, MÜŞTEKİLER İTİRAZ ETTİ

İddianamede, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer görevliler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde “soruşturma izni verilmemesi” kararı verildiği kaydedildi. Müştekilerin soruşturma izni verilmemesine yönelik karara itirazın ardından Danıştay 1. Dairesi tarafından 8 Ekim 2019'da “soruşturma izni verilmemesine” dair kararın kaldırıldığı aktarıldı.

‘ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İNŞA ETTİĞİ BİNALARIN HUKUKEN KORUNAMAYACAĞI'

İddianamede, “3194 sayılı Kanunun Geçici 16'ncı maddesine göre, üçünçü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapıların kayıt altına alınamayacağı, yapı kayıt belgesi verilmeyen yapılarla ilgili yıkım kararlarının ve tahsil edilmeyen idari para cezalarının da iptal edilemeyeceği, bu bağlamda, şikayetçinin hissedarı olduğu taşınmazda üçüncü şahıslar tarafından inşa edilmiş yapıların hukuken korunamayacağı, dolayısıyla binaların yıkılmasıyla ilgili Belediye görevlilerinin sorumluluklarının devam ettiği” ifadelerine yer verildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, soruşturma kapsamında yazılı savunmalarını sunan Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı A.A., Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü D.K., Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı B.Y. ve Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı V.R.Ö. üzerlerine atılı suçları kabul etmedikleri bilgisine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANININ 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 4 belediye çalışanının “görevi kötüye kullanma” suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: Sözcü Gazetesi

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