Best Model seçmelerinde çekilen bu görüntü tepkilere neden olmuştu.
Erkan Özerman hakkında iki eski model adayından yeni iddialar: Masaj yapacaksın, ne sandın oğlum?
Best Model organizasyonunda sular durulmuyor. İlk olarak Best Smile ünvanını alan Elmas Yıldız'la başlayan taciz iddialarının hedefindeki isim Erkan Özerman, yeni suçlamalarla karşı karşıya. Bu sefer iddia sahipleri eski katılımcılardan Arda Büyük ve Furkan Şahin. Buyurun detaylara birlikte bakalım...
Best Model organizatörü Erkan Özerman'a yönelik taciz iddiaları bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde organizatörlerin erkek yarışmacılara "Erkan Bey'e kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edilmişti.
Bu iddiaların ardından yarışmacılardan Oğuzhan Dalsız da kendisi ile Erkan Özerman arasında şu diyaloğun yaşandığını iddia etti:
Suçlamalar hız kesmeden devam ederken Erkan Özerman "Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor' diyerek iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Fakat her yeni gün bir başka yarışmacı yeni bir taciz iddiasıyla açıklama yapmaya devam ediyor. Bugün de Arda Büyük ve Furkan Şahin'in açıklamaları bomba etkisi yarattı.
2015 yılında yarışmaya başvuran ama kendisine gelen maili görmediği için elemelere katılamayan Arda Büyük, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
'Best Model ofisini aradım. Erkan Özerman'ın bizzat görüşmeye davet ettiği söylendi, gittim. 'Seni neden çağırdım biliyor musun?' dedi, 'bilmiyorum' dedim. 'Başvurunu kaçırmışsın dosyana baktım, hakkını yemek istemedim. Yan ofise geç' dedi, geçince perdeler kapatıldı.
Üstümü çıkarıp slip mayoyla yürümemi istedi. Ölçü almak istedi, ben bunu bahane olarak görüyorum. 'Şimdi ben buraya uzanacağım ve bana mesaj yapacaksın' dedi. Yanlış anladığımı düşündüm. 'Anlamadım Erkan Bey?' dedim. 'Anlamayacak bir şey yok, uzanacağım ve masaj yapacaksın. Ne sandın oğlum?' dedi. Ben orada şoku atlatmaya çalışıyorum ne demeliyim, ne yapmalıyım. Bir hayalin sonlanma noktası orası, o anlatılmaz bir hal.
'Erkan Bey ben böyle bir şey yapamam' dedim ve üstümü giymek istedim. 'Tabii giyebilirsin' dedi. Üstümü giyerken oturmam için beni koltuğa çağırdı, yanına oturmamı söyledi ben de oturdum. Bu sefer büyük starları bize örnek gösterip öyle olmamız için onun tekliflerini kabul etmemiz gerektiğini anlattı. Bana da vaatlerde bulundu. Hayallerim için böyle bir şey yapamam, üzgünüm dedim.
Çok ısrarcı oldu. Sonrasında konuşmayı bitirdik. Çıkınca Gezipark'ın orda oturup ağladım. Şimdi düşünüyorum, iyi ki gitmemişim.'
Yarışmacı Furkan Şahin ise şu iddialarda bulundu:
Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım.