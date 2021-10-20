Erkan Özerman hakkında iki eski model adayından yeni iddialar: Masaj yapacaksın, ne sandın oğlum?

2015 yılında yarışmaya başvuran ama kendisine gelen maili görmediği için elemelere katılamayan Arda Büyük, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

'Best Model ofisini aradım. Erkan Özerman'ın bizzat görüşmeye davet ettiği söylendi, gittim. 'Seni neden çağırdım biliyor musun?' dedi, 'bilmiyorum' dedim. 'Başvurunu kaçırmışsın dosyana baktım, hakkını yemek istemedim. Yan ofise geç' dedi, geçince perdeler kapatıldı.

Üstümü çıkarıp slip mayoyla yürümemi istedi. Ölçü almak istedi, ben bunu bahane olarak görüyorum. 'Şimdi ben buraya uzanacağım ve bana mesaj yapacaksın' dedi. Yanlış anladığımı düşündüm. 'Anlamadım Erkan Bey?' dedim. 'Anlamayacak bir şey yok, uzanacağım ve masaj yapacaksın. Ne sandın oğlum?' dedi. Ben orada şoku atlatmaya çalışıyorum ne demeliyim, ne yapmalıyım. Bir hayalin sonlanma noktası orası, o anlatılmaz bir hal.

'Erkan Bey ben böyle bir şey yapamam' dedim ve üstümü giymek istedim. 'Tabii giyebilirsin' dedi. Üstümü giyerken oturmam için beni koltuğa çağırdı, yanına oturmamı söyledi ben de oturdum. Bu sefer büyük starları bize örnek gösterip öyle olmamız için onun tekliflerini kabul etmemiz gerektiğini anlattı. Bana da vaatlerde bulundu. Hayallerim için böyle bir şey yapamam, üzgünüm dedim.

Çok ısrarcı oldu. Sonrasında konuşmayı bitirdik. Çıkınca Gezipark'ın orda oturup ağladım. Şimdi düşünüyorum, iyi ki gitmemişim.'