Enflasyon beklentisi sabit, siyasette tansiyon yüksek

Türkiye gündemi, hem ekonomi cephesindeki kırılganlık sinyalleri hem de siyasette art arda gelen sert açıklamalarla yoğun bir gün yaşadı. Merkez Bankası’nın açıkladığı veriler, hanehalkının enflasyon beklentisinde yüksek seviyenin kalıcılaştığını gösterirken; siyaset arenasında kurultay davası, infaz düzenlemesi ve “terörsüz Türkiye” tartışmaları öne çıktı. Dış politikada ise İran merkezli gelişmeler dikkat çekti.

Hanehalkı enflasyon beklentisi değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Hanehalkı Beklenti Anketi”ne göre, vatandaşların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,8 seviyesinde kaldı. Piyasa katılımcıları ve reel sektörde sınırlı gerileme görülürken, hanehalkı beklentisinin sabit kalması fiyat algısında katılık olduğuna işaret etti.

Aynı ankette vatandaşın en çok artış beklediği kalemler arasında gıda ve enerji öne çıktı. Döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü tahminler sürerken, yatırım tercihlerinde altın ilk sıradaki yerini korudu.

Tahsilat zincirinde kırılganlık

Ekonomi cephesinde dikkat çeken bir diğer başlık ise reel sektörde tahsilat sürelerinin uzaması oldu. Firmalar arası vadelerin bazı sektörlerde 10 aya kadar çıktığı belirtilirken, kredi kartı bakiyelerinde ve KOBİ kredilerinde hızlı artış kaydedildi. Bireysel kredi kartı bakiyesi 3 trilyon liraya yaklaşırken, son 12 ayda yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandı.

Uzmanlar, artan finansman maliyetleri ve nakit akışı baskısının zincirleme risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Kurultay davasında yeni gelişme

Siyasetin sıcak başlıklarından biri de CHP kurultayına ilişkin usulsüzlük iddiaları oldu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada parti tabanına “iktidar yürüyüşüne odaklanma” çağrısı yaptı. Parti içinde ve dışında davaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

“Terörsüz Türkiye” ve infaz düzenlemesi

TBMM gündeminde ise silah bırakan örgüt üyelerinin toplumsal uyumuna ilişkin yasal düzenleme beklentisi öne çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında infaz düzenlemesinin uzlaşıyla çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Sürecin aşamalı ilerleyeceği, ilk etapta etkin pişmanlık hükümlerinin yeniden ele alınacağı, ardından kapsamlı bir infaz düzenlemesinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Orta Doğu hattında gerilim

Uluslararası alanda ise İran merkezli gelişmeler dikkat çekti. Washington’da İran’a yönelik olası bir askeri müdahale konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edilirken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine sunulan bazı önerilere tepki gösterdiği öne sürüldü.

İsrail’in olası bir ABD-İran geriliminde Lübnan’daki hedeflere yönelik planlamalar yaptığı iddiaları da bölgedeki tansiyonu artırdı. Ayrıca Çin’in İran’a süpersonik gemisavar füze satışı için anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberler dikkat çekti.

Sağlık ve sosyal göstergeler

Sağlık alanında 2024’te hekime müracaat sayısının 1 milyarı aşması, kişi başına düşen muayene sayısının artması ve ilaç tüketimindeki yükseliş, sistem üzerindeki yükün büyüdüğünü gösterdi.

TÜİK verileri ise evliliklerin azaldığını, boşanmaların arttığını ortaya koydu. İlk 5 yılda boşanma oranlarının yüksekliği ve bazı büyükşehirlerde zirve yapan boşanma hızları, sosyal yapıya dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.