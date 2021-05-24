banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması

Sedat Peker Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Soylu Açıklamalarında: "Neticede terörle mücadele etmişiz, Türkiye’de suç çeteleriyle mücadele etmişiz darbe vurmuşuz. Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz, etmişiz. En önemli yakalamaları, operasyonlar yapmış sonuç elde etmişiz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. DEAŞ yanı başımızda. Türkiye bunlarla mücadele ederken sanki birileri Türkiye’nin sahayı temizlemesinden ya ürkerek ya da son kaleyi kaptırmamak için bir hamleye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Güncel 24.05.2021, 21:53
Sedat Peker Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi

Twitter hesabından payaşım yapan suç örgütü lideri Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan bir açıkmlama yaptı. Peker açıklamasında: "Uyuşturucuyla mücadelede başarıdan bahsediyorsun süslü süleyman. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya ikincisi, adana dünya üçüncüsü. Yalan söylüyorsun" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker ayrıca: "Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde" ifadelerini de kullandı. 

Süleyman Soylu'nun: "Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum. Erhan Tuncel yıllardan beri bu ülkenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi gözükmüyor mu? Hangi anlayış emanet eder? Bu kadar cürümün içerisinde olan bir kişi tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor ‘budur’ diyor. Dosya orada kapanıyor. Benim iddiam yok, belge var. Ben bir iddianın sahibi değilim.

Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibariyle orada her şey kapanıyor. Oradaki iki kişi, ‘Biz Bilecik’ten aldık’ diyor. Neyi alıyor? Silah ruhsatlarını. ‘Bilecik’e hiç gitmedik’ diyor. Bilecik’te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum bunu." açıklamalarına cevaben Sedet Peker yine Twitter hesabından: "Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım." açıklaması yaptı.

#sedat peker #Süleyman Soylu #Habertürk
Yorumlar (0)
19°
açık