Sedat Peker, neden video paylaşmadığını açıkladı

Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker, yeni yayımlayacağı videolarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sedat Peker, can güvenliğinin olmadığını öne sürerek, yeni video yayımlayacağını ve bu nedenle başka bir ülkeye de geçebileceğini söyledi.

Peker paylaşımında şunları kaydetti:

Kıymetli dostlarım, en üst derecede suikaste uğrayacağım yönünde bilgiler olduğu için video çekmem mümkün olmuyor. 15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim.

Dostlarım,bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık,kısaca sağlığım yerinde,cezaevinde değilim, hayattayım diye bir video çekeyim dedim.Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum.Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim

Süslü sülünün ve onun trol ekiplerinin bana karşı saygısızlık yaptıklarından cevap vermem lazım, yoksa akıl sağlığımı kaybederim dedim. Öyle ya, ben bir süslüye cevap vermezsem, bir de Deridun Başkanla makara yapmazsam psikolojim bozulur.