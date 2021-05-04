İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Nisan 2021 terörle mücadele rakamları

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık binasında, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Çataklı burada yaptığı konuşmasında, etkisiz hale getirilen terörist sayılarını, Nisan ayı asayiş verileri, trafik kazalarında gelinen nokta, Gaziantep'te bir camide itikafa girmek isteyenlere kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlattığı işleme ilişkin konuları ele aldı.

“Keşke hashtag açarak virüsü tedavi edebilseydik”

Çataklı, sosyal medyada fitne çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, “Aşı karşıtlığı, maske karşıtlığı gibi hiçbir bilimsel veriye dayanmayan tamamen spekülatif (kurgusal) ve devlete olan inancı sarsmaya yönelik çalışmalara da itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Sonuçta bu konu tıp bilimi ekseninde dönen bir meseledir. Dünyanın her yerinde tüm sağlık çalışanları, doktorlar ve bilim insanları bu meseleyle uğraşırken sosyal medyadaki bu tür bilim dışı yaklaşımlarla hareket etmek asla doğru değildir. Keşke hashtag açarak virüsü tedavi edebilseydik. Ama maalesef bunun faydası olmuyor” dedi.

“8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin kod isimlerini ve gerçek isimlerini vererek, terör örgütünün insanlara nasıl kimliklerini unutturduğunu, anne babalarının koyduğu isimleri bile değiştirip onları kimliksiz hale getirmeye çalıştığı gösterme amacı güttüklerini belirten Çataklı, şunları söyledi:

“İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük 34'ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik bin 418 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Arananlar Listesinde ‘kırmızı kategoride' aranan sözde Botan saha sorumlu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman 8 Nisan'da yaralı olarak yine sözde Orta Saha Karargahında kadın sorumlusu Nujin kod adlı Suna Taş 29 Nisan'da ölü olarak, yeşil kategoride aranan Soreşker Herekol kod adlı Mazlum Taşkın 28 Nisan'da ikna yöntemiyle teslim olarak, turuncu kategoride aranan sözde cephane bilim sorumlusu Fırat Şah kod adlı İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü olarak, sözde Kendal alan sorumlusu Zagroz kod adlı Abdülsittar Özer 14 Nisan'da sağ olarak, sözde Lice bölgesi kadın sorumlusu Berfin Roşilad kod adlı Latife Halili 29 Nisan'da ölü olarak, gri kategoride aranan Gülbahar Amed kod adlı Dilan Silinsin 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca listede olmayan ancak sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen sözde özel güç sorumlusu Aynur Ulugan'a 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir.

Sonuç itibariyle toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 2 bin 527 şüpheli göz altına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 248 sığınak/barınak/mağara kullanılmaz hale getirilmiştir. 96 ağır ve uzun namlulu silah, 47 mayın/EYP, 57 el bombası, 270 kilogram patlayıcı madde, 11 bin 175 adet çeşitli mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2021 Nisan ayında İstanbul Otogarı'ndaki bombalı eylem girişimi de dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellenmiştir.”

Uyuşturucu ile mücadelede ise 2021 yılının temasının “En iyi narkotik polisi anne” olduğunu hatırlatan Çataklı, “Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınmış, bin 919 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Bu operasyonlar 2 ton 465 kilogram esrar, 89 kilogram skunk, 895 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 182 kilogram sentetik kannabinoid, 167 kilogram metamfetamin, 1 kilogram afyon, 182 bin 988 adet ecstacy, 359 bin 441 adet captagon, 208 bin 650 adet sentetik ecza, geçen aya göre tam 23 kat artışla 263 bin 153 kök kenevir ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Çataklı, “Aile içi ve kadına şiddet olaylarında Nisan ayında maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir” diyerek, Nisan ayı asayiş verilerine değindi. Çataklı, “Nisan ayında bir önceki aya göre yankesicilik olaylarında yüzde 33,2, evden hırsızlıkta yüzde 14,4, gasp olaylarında yüzde 13,4, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 12,6, kapkaç olaylarında yüzde 5 azalış meydana geldiğini görüyoruz. Motosiklet hırsızlığı olaylarında ise yüzde 14,8 oranında bir artış söz konusu” dedi.

“Ülkemizde kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 670 bin 342 kişidir”

Nisan ayında 2 bin 124'ü denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 808 düzensiz göçmen ve 550 organizatör yakalandığını aktaran Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 436 bin 947. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı ise birilerinin söylediği gibi bilinçsizce, gelişigüzel veya art niyetli ifade ettiği gibi 8 milyon falan değil, 3 milyon 670 bin 342 kişidir” diye konuştu.

Çataklı, Nisan ayında meydana gelen 126 ölümlü trafik kazasında 147 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini dile getirerek, 11 bin 70 yaralamalı trafik kazasında 15 bin 672 kişinin ve 12 yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

“E-başvuru üzerinden 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendi”

Çataklı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinden 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlendiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlatılan işlem hakkında konuşan Çataklı şunları söyledi:

“İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi destekleyerek teröre olan yardımlarını desteklediği, yeni bir üçüncü konu ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialarıyla ilgili. Yani bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreç de yürüyor.”

“Alparslan Kuytul, din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi”

Gaziantep'te bir camide itikafa girmek isteyenlere kolluk kuvvetlerinin müdahalesi üzerine konuşan Çataklı şunları kaydetti:

“Öncelikle Alparslan Kuytul kimdir? Bir defa kamuoyu tarafından doğru olarak bilinmesini isteriz. Bu kişi din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. Bu kişi 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Bu kişi Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta provoke etmeye çalışan biri. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelme çabasında olan bir kişi. Furkan Vakfı'nın yöneticiliğini yaptığı esnada, orayı da istismar eden bir kişi. Yine vakıf tarafından kurban derileri toplanıyor. Toplanan bu kurban derilerinin de şahsi nam ve hesabında yolsuzluk yaprak kullanan bir kişi. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Ramazan'ın son gününde camilerde itikafa girmesiyle alakalı bir tavsiyede bulundu. Aynı şekilde itikafla ilgili de bunun evlerde yapılması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir tavsiyesi oldu. Şimdi esasen bu provokasyon başlangıçta teravih namazlarının evlerde kılınmasına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tavsiyesi üzerine başlandı. Son dönemde de az önce de ifade ettiğim, itikafa girmesi ile alakalı bunun evlerde yapılmasına dönük tavsiyesini provoke ederek durum oluşturdu. Ne oldu Antep'te? Diyanet İşleri her ne kadar bunun evlerde itikafa girilmesini tavsiye ettiyse de istisnai olarak vatandaşlarımız isterse de yine de belli camileri belirledi. Ancak bunun müracaat edilmek ve mülki makamında onayı alınmak suretiyle yapılabileceğini kamuoyuyla da paylaştı. Bu kişiler bu süreçte işletmeden girdiler, pandemi kurallarını ihlal ederek camilere girdiler ve din görevlilerimiz bu kişileri ikaz ettiler. Ancak buna şiddetli bir şekilde mukavemette bulundular. Sonra orada baktılar baş edemiyorlar, kolluk kuvvetlerinden talepte bulundu ve o esnafa çevrede bulunan kolluk kuvvetleri de müdahale etti. Bu esnada bir yanlış yönlendirmeyle orada bulunmaması gereken bir personelimizin de gaz kullandığını biliyoruz ki zaten bu kişiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı. Ancak iş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonunu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu. Ve Alparslan Kuytul da bu kapsamda gözaltında.”