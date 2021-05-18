Böyle vurdular! MSB terörist Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli bir bilgiyi açıklamıştı.. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir" demişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ASKERİ KANADINDAYDI



Güvenlik kaynakları Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed’in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belitti.

MSB O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!"