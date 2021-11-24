Anadolu Ajansı, birikmiş borçlarını ödemeyen Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti

Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle anlaşmasının bittiği ortaya çıktı.



Odatv’nin haberine göre; son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi.

Anadolu Ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.

Kredi borcu haberi nedeniyle Reuters aboneliğine son vermişti

Demirören Medya, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters haber ajansı aboneliklerine son vereceklerini açıkladı.

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA'nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding'in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.