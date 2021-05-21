AA muhabiri Musab Turan Kimdir? AA muhabiri Musab Turan Aslen nerelidir?

Anadolu Ajansı’nda muhabirlik yapan Musab Turan, Bakanlar Bekir Pakdemirli ve Mustafa Varank’a sorduğu soruların ardından araştırılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı’nda uzun yıllardır ekonomi gazeteciliği yapan Musab Turan, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorduğu sorularla gündeme oturdu.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruya karşılık iki bakan da şoke oldu. Vatandaşlar ise Musab Turan kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

Musab Turan kimdir?

Musab Turab Turan 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 10 yıldır Anadolu Ajansı’nda ekonomi muhabirliği yapmaktadır. Bunun yanın sıra teknoloji ve inovasyon alanlarında YouTube ve benzeri platformlarda içerik üretmektedir. Ekonomi dünyasının en tanınır muhabirlerindendir. Bugüne kadar birçok yabancı kaynakta makaleleri yayımlanmıştır. Kendisinin paylaştığı videoda da anladığımız üzere evlidir ve 3.5 yaşında bir çocuğu bulunmaktadır. Fütürizmle ilgilendiği bilinmektedir. Ayrıca inovasyon isminde bir kitabı da bulunmaktadır.

Neler yaşandı?

AA muhabiri Musab Turan: “AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Herkes bunu konuşuyor ama kimse tek kelime etmiyor. Sn. Soylu’nun açıklaması sizi tatmin etti mi? Çocuğumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”diye sormuştu.