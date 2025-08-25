Başkan Budak, istifaya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, gerekçeleri hakkında da henüz kamuoyuna detaylı bir bilgi paylaşmadı.

20 Yıllık AK Parti Yönetimini Sonlandırmıştı

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Göle’de yarışmış ve büyük bir başarı elde etmişti. Seçimde elde ettiği sonuçla ilçede yaklaşık 20 yıl süren AK Parti yönetimine son vererek belediyeyi CHP’ye kazandırmıştı.

Siyasette Yeni Dönem Tartışmaları

Budak’ın istifasının ardından ilçede ve bölgede yeni siyasi dengelerin oluşabileceği yorumları yapılmaya başlandı. Başkanın bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

CHP kanadından ise Budak’ın istifasına dair resmi bir değerlendirme yapılmadı.