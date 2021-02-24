الصين تكمل مرحلة أخرى في بناء "محطة فضائية"

سيتم تجميع واختبار كل من الصاروخ المعني والوحدة الرئيسية المسماة Tianhe ، والتي تم نقلها إلى Wenchang ، في مركز إطلاق المركبات المذكور ، وفقًا لوكالة الطيران الفضائية المأهولة الصينية (وكالة الفضاء الصينية المأهولة ، CMSA). من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد البعثات ١١ خلال العامين المقبلين لبناء محطة الفضاء الصينية. تشمل هذه المهام بناء الوحدة الرئيسية المقرر إطلاقها في النصف الأول من هذا العام ، وفقًا لوكالة الفضاء الوطنية الصينية.



كما أعلنت وكالة رحلات الفضاء المأهولة الصينية (CMSA) أن التركيب والمعدات في مركز إطلاق الفضاء Wenchang في حالة جيدة وتم تنفيذ الاستعدادات كما هو مخطط لها.