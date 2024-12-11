GİGDER Başkanı Bayram Tekçe: “Kiralarda Düşüş Yaşanabilir”

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon Suriyelinin yaşadığını ve bu kitlenin kiralık konut piyasasında ciddi bir talep oluşturduğunu ifade etti. Tekçe, Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle talepte meydana gelecek azalmaya dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Suriyelilerin Türkiye’de mütekabiliyet yasası gereği ev satın alması mümkün değil, bu nedenle kiralık konut talebiyle piyasayı etkiliyorlar. Eğer bu talepte 200 bin adetlik bir azalma olursa, özellikle düşük ve orta gelirli kesim için büyük bir rahatlama yaşanabilir. 10 bin lira olan kiralar 7-8 bin liraya, 15 bin lira olan kiralar ise 10 bin liraya kadar düşebilir.” Av. Ahmet Burak Yalçın Yazdı: Kira Sözleşmelerinde E-Devlet Dönemi

Tekçe, ayrıca yabancı yoğunluğu nedeniyle ikamet izinlerine kapatılan mahallelerde de Suriyelilerin dönüşüyle birlikte bir gevşeme olabileceğini söyledi.

Normalleşme Beklentisi

Uzmanlar, Suriyelilerin dönüşüyle birlikte kiralık konut piyasasındaki baskının azalacağını ve konut fiyatlarında daha ulaşılabilir bir seviyeye inileceğini öngörüyor. Bu durumun, düşük gelirli haneler için rahatlatıcı bir adım olması beklenirken, genel piyasa dengelerinin de olumlu yönde etkilenebileceği ifade ediliyor.