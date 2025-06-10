GCA, tasarımdan üretim teknolojilerine, ihracattan sektörel iş birliklerine uzanan geniş bir yelpazede hayata geçirdiği yenilikçi çalışmalarla cam ambalajın sürdürülebilir ve estetik potansiyelini dünya çapında tanıtıyor; global pazarlardaki güçlü konumuyla sektörün gelişimine katkıda bulunuyor.

Uluslararası platformlarda etkin rol

GCA, yalnızca yerel pazarda değil, uluslararası cam ambalaj sektöründe de önemli bir aktör olma vizyonuyla hareket ediyor. İhracat hacmiyle ve aldığı ödüllerle global düzeyde dikkat çeken GCA, uluslararası arenadaki etkisini pekiştiriyor. Her yıl yaratıcı ve yenilikçi projeleri ödüllendiren uluslararası jürili bir platform olan A’Design Award Competition 2025’te, Avoya şişesiyle Ambalaj Tasarımı kategorisinde Bronz ödüle layık görülen GCA, tasarım gücünü bir kez daha kanıtladı.

Sürdürülebilirlikte örnek uygulamalar

Çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden GCA, geri dönüşüm, atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi alanlarda örnek projelere imza atıyor. Çevresel duyarlılığı teşvik eden ödüllere layık görülen uygulamalarıyla sektörde fark yaratıyor. Üretim süreçlerinde kalite ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkararak, uluslararası sertifikasyonlara da sahip olan GCA, çevreye ve topluma duyarlı üretimiyle öne çıkıyor.

“Yerel ve küresel ölçekte daha da büyük başarılara ulaşmayı hedefliyoruz”

İnovasyon odaklı yaklaşımını değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Cam ambalaj üretimini yalnızca bir sanayi faaliyeti olarak değil, aynı zamanda estetik, fonksiyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yaratıcı bir değer üretimi süreci olarak görüyoruz. GCA olarak, müşterilerimizin markalarına farklılık kazandıran, raflarda öne çıkan, çevre dostu ve yüksek kaliteli çözümler sunmayı önceliğimiz olarak benimsiyoruz. Global pazarda sergilediğimiz güçlü varlıkla birlikte; kalite, tasarım ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli başarılara imza atıyoruz. Bu başarılar, yalnızca firmamızın değil, Türk cam ambalaj sektörünün de uluslararası ölçekte geldiği noktayı gözler önüne seriyor. İnovatif ürün portföyümüz, teknoloji yatırımlarımız ve çevreye duyarlı üretim anlayışımızla sektöre öncülük etmeyi, yerel ve küresel ölçekte daha da büyük başarılara ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.